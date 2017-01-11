الشريط الإعلامي

لسعات

  • من المتوقع ان يتم فتح ملف مساهمات مؤسسة الأيتام في عدد من الشركات المساهمة العامة والأسباب التي دفعت الإدارة بوضع ملايين الأيتام في أسهم جامدة لا تتحرك وبعضها في شركات تقدم المشروب وغيرها من القضايا الأخرى خصوصا بعد ان رفضت الحكومة تجديد عقد المدير السابق الدكتور فيصل الحياري الذي تجاوز سن الستين بعد ان كان رئيس الوزراء السابق عبدالله النسور قد مدد له سنة واحدة .  
  • علمت أخبار البلد بان أجهزة رقابية مالية استدعت مؤخرا رجل أعمال ليتولى إدارة عدة شركات مساهمة عامة للاستفسار منه عن بعض الأسهم الخاصة بشركاته التي أصحبت مثار حديث في الأواني الأخيرة .  
  • قرر وزير الصناعة والتجارة تشكيل لجنة إدارة مؤقتة لشركة الألبسة الأردنية شركة مساهمة عامة والتي تضم غسان ضمرة رئيسا ورياض الخشمان نائب للرئيس حيث قررت اللجنة في اجتماعها الأخير إلغاء كل التفويضات السابقة وتفويض غسان ضمرة بالتوقيع على الكتب الرسمية والمفاوضات.  
  • رجل أعمال يتولى إدارة مجموعة استثمارية كبرى تدير عدة شركات صناعية واستثمارية وتجارية مطلوب على قضية فساد مالي بقيمة 30 مليون دينار كمتهم ... رجل الإعمال إياه لم يحضر أي جلسة خاصة بهذه القضية التي حولت إلى محكمة جناية عمان من قبل مدعي عام مكافحة الفساد.  
  • من المتوقع ان يفتح عدد من النواب في احدى المحافظات الجنوبية ملف الاراضي الحكومية التي منحت لإحدى الجامعات التكنولوجية الحكومية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . عدد من النواب أكدوا بان هناك شبه في منح مستثمرين ومقاولين تلك الأراضي بسعر بخص وبسعر الفجل لمشروع استثماري ربحي حيث بلغت قيمة الاراضي التي وزعت هباءاً منثوراً بعدة ملايين من الدنانير.  
  • طبيب جرى إحالته على التقاعد في إحدى المستشفيات الحكومية الرسمية بعد ثبوت تلاقيه تبرعات من مرضى خليجين لصالح جمعية خيرية تعود له قرر إقامة مركز اجتماعي خدماتي كبير مع إحدى الصيدليات المعروفة التي يستثمر أمواله التي جمعها لصالح الجمعية التي يديرها مقابل ربح مقطوع يتجاوز 15% ... الطبيب إياه يقوم بين الحين والآخر بإجراء عمليات جراحية لصالح الفقراء حتى لا يتم اكتشاف أمره وحتى تقام تغطية لنشاطاته التي عليها 1000 علامة استفهام .  
  • علمت أخبار البلد ان البنك المركزي من خلال قسم الرقابة المشرف على متابعة مكاتب الصارفة قام مؤخرا بإغلاق أربع مكاتب صرافة في عمان احدها في منطقة صويلح والآخر في الصويفية وفيما يقع البعض الأخر في شارع الجاردنز على خلفية مخالفات ارتكبت من قبل المكاتب الأربعة لتعليمات الحوالات المالية الخاصة بالبنك المركزي . وعلمت أخبار البلد بان الإغلاق قد تراوح مدته ما بين الشهرين إلى ستة شهور على اقل تقدير تحت طائلة المسؤولية فيما يتعلق بممارسة أي نشاط بتلك المكاتب التي جرى تشميعها بالشمع الأحمر .  
  • جرى إغلاق بئر خاص لإحدى الجامعات الخاصة من قبل مديري صحة الزرقاء حيث تبين أن نوعية وجودة الماء المستخرج غير مناسب للمواصفات الأمر الذي دعي مديرية الصحة إلى تشميع البئر بالشمع الأحمر لحين تصويب الوضع .  
  • جرى انتخاب شركة الاتحاد الإسلامي للاستثمار عضوا في مجلس إدارة بنك الأردن دبي الإسلامي على ان يكون ممثلا لخمسة أعضاء اعتبارا من تاريخ 11/1/2017 وفقا لتصريحات المدير العام سامي الأفغاني .  
  • قدم مدير عام شركة الإقبال للطباعة والتغليف عادل أبو ضرغم استقالته من الشركة في ما جرى تعين بدلا منه خيري الدين شكري مديرا بالوكالة اعتبارا من 11/1/2017 وفقا للإفصاح الذي قدمه رئيس مجلس الإدارة ديفيد سلهفي دون تبرير سبب الاستقالة ... بالمناسبة إدارة الشركة اعتبرت استقالة أبو ضرغم سارية المفعول من تاريخه .  
  • المتابع لشؤون شركة مساكن كابيتال يجد ان نائب رئيس مجلس الإدارة كفاح المحارمة قد قام بعمليات بيع للأسهم من خلال أبنائه المساهمين في الشركة دون معرفة الأسباب لذلك .  
  • جرى تعين احمد الهناندة عضوا لمجلس إدارة كابيتال بنك بدلا من جواد عبدالرضا القصاب الذي قدم استقالته من مجلس الإدارة حيث تم مخاطبة البنك المركزي بهذا الخصوص للحصول على عدم ممانعة.  
  • ألقت الأجهزة الامنية ،يوم أمس، القبض على نجل نائب رئيس وزراء أسبق ،و أودعته في سجن الموقر، على خلفية صدور أحكام قضائية بحقه ،بسبب شيكات كان قد أصدرها بإسم مجلس إدارة الشركة التي يتولى إدارتها، الأب حاول جاهداً وبكل نفوذه و سلطته و سطوته أن يُخلي سبيله بالكفالة الأ أن سيادة القانون حالت دون ذلك .  
  • صالونات عمان السياسية ”المخملية” التي تتداول هذه الاوان، بشيء من القلق، اخبار موقعة الكرك، تقترح – فيما تقترح- الاعلان عن عفو ملكي عن كل داعشي داخل الوطن او خارجه يبادر الى تسليم سلاحه، والعدول عن غيه، والعودة الى احضان الدولة. الصالونات تقول ان هذا الاجراء الذي سبق للمسؤولين في سوريا ان اتخذوا الكثير من امثاله، قد نجح في منح الفرصة لآلاف الشبان المغرر بهم لكي يثوبوا الى رشدهم.. معقول  
  • اياد علاوي، نائب رئيس الجمهورية العراقية المتواجد الآن في منزله بعمان، غير متفائل بمصالحة وطنية قريبة بين اهل السنة والشيعة في العراق، رغم زيارات قادة الفريقين الى عمان مؤخراً طلباً لاصلاح ذات البيت خلال القمة العربية بعمان. علاوي يشكو، في مجالسه الخاصة بعمان، من حجم الهيمنة الايرانية على القرار العراقي، ويتطرق احياناً الى اعمال تشييع لبعض السنة هناك، علماً بان علاوي شيعي ولكنه عربي وعراقي قبل كل شيء.. برافو  

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ملخص نشاطات جلالة الملك عبدالله الثاني "التعديل الحكومي ولقاء شخصيات سياسية" 15 19 كانون الثاني 2017

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