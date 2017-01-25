أرسل لنا
اتصل بنا
عن الموقع
الرئيسية
الرئيسية
أردنيات
عربي و دولي
كتاب البلد
مقالات مختارة
خبر و صورة
منوعات
ملفات ساخنة
اقتصاد
رياضة
TV البلد
الشريط الإعلامي
"بنك الاتحاد" يقرّ زيادة رأس المال وصولا الى 160 مليون دينار
جمعية المستثمرين تستنكر الاعتداء على أحد المصانع بمنطقة الموقر
حادث مروري مروع في ام السماق - فيديو
انتحار عشريني شنقا داخل غرفته في اربد
الولايات المتحدة تمنح الأردن 100 الف طن من القمح
حل 13 جمعية خيرية في مأدبا
خنازير اسرائيلية تهاجم عدد من المزارع في وادي الأردن
قرارات مجلس الوزراء
مئذنة مسجد تشكل خطراً على المارة وفشل جميع المحاولات للوصول لها
الزراعة: المقاطعة سلوك حضاري لكنها تضر بالمزارع الأردني
مطالب نيابية بايقاف اوبر وكريم
الخرابشة : "المحاسبة" أحالت موظفاً للتقاعد بسبب ارتكابه خطأ
اخلاء عائلات من مباني بدأت بالانهيار في اربد
"حريات النواب" تؤكد أهمية الحد من التوسع بالتوقيف الإداري
حملة امنية موسعة خلال ايام
اغلاق 8 محال كوفي شوب وبلياردو في الرصيفة
بنمو نسبته 190.3 مليون دينار أرباح بنك الإسكان عام 2016
الأردنيون يحتفلون بعيد ميلاد الملك الـ55 غدا
الأشغال الشاقة لأردني حاول التسلل لمقاتلة اليهود
نقل النواب تطالب بوقف خدمة نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية فورا
عاجل
حادث مروري مروع في ام السماق - فيديو
حادث مروري مروع في ام السماق - فيديو
البيت الأبيض يخفف بعض إجراءات قرار حظر السفر
قرارات مجلس الوزراء
اخلاء عائلات من مباني بدأت بالانهيار في اربد
"حريات النواب" تؤكد أهمية الحد من التوسع بالتوقيف الإداري
حملة امنية موسعة خلال ايام
الأردنيون يحتفلون بعيد ميلاد الملك الـ55 غدا
حادث مروري مروع في ام السماق - فيديو
البيت الأبيض يخفف بعض إجراءات قرار حظر السفر
قرارات مجلس الوزراء
اخلاء عائلات من مباني بدأت بالانهيار في اربد
"حريات النواب" تؤكد أهمية الحد من التوسع بالتوقيف الإداري
حملة امنية موسعة خلال ايام
الأردنيون يحتفلون بعيد ميلاد الملك الـ55 غدا
لسعات
علمت "أخبار البلد"،بأن بعض المساهمين ،بصدد تقديم شكوى للمدعي العام بحق مجلس ادارة شركه "مساكن كابيتال" وذلك على خلفية ،بيوعات تتعلق بالاسهم و خداع للمساهمين و تظليلهم ... بعض المساهمين شكلوا لجنه لغايات مكافحه هذا الملف مع الجهات ذات العلاقه خصوصاً و أن هنالك شواهد عديده على بعض المخالفات وفقا لحديث البعض لـ"أخبار البلد"
من المتوقع ان يتم تنفيذ صفقة بيع اسهم لرجل اعمال عراقي يتولى ادارة احدى الشركات المساهمة العامة والتى جرى وقف اسهمها مؤخرا من خلال بيع 700الف سهم للمشترى الجديد مقابل خروج رجل الاعمال من الشركة .. مهندس الصفقة مدقق حسابات مشهور
يبدو ان مجلس ادارة شركة المحفظة الوطنية للاوارق المالية سيكون من اوائل الشركات المساهمة التى قررت الدعوة لاجتماع الهيئة العامة الخاص بالشركة والذي سيعقد بتاريخ 2/8 من الشهر المقبل
لا احد يعلم لماذا قامت شركة الفراعنه الدولية للاستثمارات الصناعية بتغير ممثلها في مجلس ادارة البنك الذي يشغره قبل (التعديل) عمار محمود ابو ناموس بوليد الجمل .. قرارات التغير والتبديل جاءت بعد وفاة رئيس مجلس ادارة شركة الفراعنه غيث فرعون قبل اسابيع
- رجل أعمال أردنيّ،كان يتولى إدارة عدة شركـات مساهمة عامة و موقوف في السجن منذ سنة تقريباً ،صدرت بحقه عدة احكام قضائية ،ساهمت في تأجيل خروجه من السجن حيث من المتوقع أن يغادر السجن في ايلول عام الـ2018 !!
شركة مساهمة عامة ،معروضة للتصفية،جراء تراكم الخسائر المليونية قررت بيع إسم الشهرة الخاص بمنتج أحد منجاتها الغذائية ،الى اشقاء رئيس مجلس الادارة الاسبق مقابل ( ربع مليـون ديناراً)
قضية تزوير جرى ضبطها تخص رجل أعمال متوفى كان قد باع أرضا لوكالة مزورة في منطقة الحُمر ، بقيمة 16مليون دينار .. المحكمة التي تتابع القضية عَدَلت وغيرت قرار الحكم حالما اكتشفت أن عملية البيع تمت بوكالة مزورة وملعوب بها ... "أخبارالبلد" ستنشر تفاصيل هذه القضية وأبطالها والمتورطين بها وتحديداً رجل الأعمال الذي كان يتولى منصب ديني لإحدى الطوائف في منطقة القدس
من المتوقع ان يتم فتح مالف استثمارات احدى المؤسسات الحكومية الدينية في قطاع الاسهم واسباب تركز محفظة الاسهم في عدة شركات بحد ذاتها دون غيرها المعلومات الاولية تقول ان اكثر من (7) مليون دينار دفعت دون وجه حق من قبل المؤسسة التى يتولى عددمن رجالات الفكر والدين مسؤوليه مجلس ادارتها ودون تحقيق منصف تذكر من هذا الاستثمار الذي ستقوم اجهزه رقابية حكومية بمعرفة اسباب اتخاذ قرارات عشوائية دون دراسة او معرفه ومن المتوقع ان يتم التحقيق مع بعض المدراء المتورطين باتخاذ القرارا غير المدروسة
أوقف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي إرسال مستشارين ثقافيين إلى السفارات الأردنية في الخارج، وذلك انسجاما مع سياسات الحكومة في ضبط الإنفاق. وستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتكليف دبلوماسيين في سفاراتنا بالخارج لمتابعة أوضاع وقضايا الطلبة الأردنيين هناك.
من المتوقع ان يتم فتح ملف مساهمات مؤسسة الأيتام في عدد من الشركات المساهمة العامة والأسباب التي دفعت الإدارة بوضع ملايين الأيتام في أسهم جامدة لا تتحرك وبعضها في شركات تقدم المشروب وغيرها من القضايا الأخرى خصوصا بعد ان رفضت الحكومة تجديد عقد المدير السابق الدكتور فيصل الحياري الذي تجاوز سن الستين بعد ان كان رئيس الوزراء السابق عبدالله النسور قد مدد له سنة واحدة .
علمت أخبار البلد بان أجهزة رقابية مالية استدعت مؤخرا رجل أعمال ليتولى إدارة عدة شركات مساهمة عامة للاستفسار منه عن بعض الأسهم الخاصة بشركاته التي أصحبت مثار حديث في الأواني الأخيرة .
قرر وزير الصناعة والتجارة تشكيل لجنة إدارة مؤقتة لشركة الألبسة الأردنية شركة مساهمة عامة والتي تضم غسان ضمرة رئيسا ورياض الخشمان نائب للرئيس حيث قررت اللجنة في اجتماعها الأخير إلغاء كل التفويضات السابقة وتفويض غسان ضمرة بالتوقيع على الكتب الرسمية والمفاوضات.
رجل أعمال يتولى إدارة مجموعة استثمارية كبرى تدير عدة شركات صناعية واستثمارية وتجارية مطلوب على قضية فساد مالي بقيمة 30 مليون دينار كمتهم ... رجل الإعمال إياه لم يحضر أي جلسة خاصة بهذه القضية التي حولت إلى محكمة جناية عمان من قبل مدعي عام مكافحة الفساد.
من المتوقع ان يفتح عدد من النواب في احدى المحافظات الجنوبية ملف الاراضي الحكومية التي منحت لإحدى الجامعات التكنولوجية الحكومية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . عدد من النواب أكدوا بان هناك شبه في منح مستثمرين ومقاولين تلك الأراضي بسعر بخص وبسعر الفجل لمشروع استثماري ربحي حيث بلغت قيمة الاراضي التي وزعت هباءاً منثوراً بعدة ملايين من الدنانير.
طبيب جرى إحالته على التقاعد في إحدى المستشفيات الحكومية الرسمية بعد ثبوت تلاقيه تبرعات من مرضى خليجين لصالح جمعية خيرية تعود له قرر إقامة مركز اجتماعي خدماتي كبير مع إحدى الصيدليات المعروفة التي يستثمر أمواله التي جمعها لصالح الجمعية التي يديرها مقابل ربح مقطوع يتجاوز 15% ... الطبيب إياه يقوم بين الحين والآخر بإجراء عمليات جراحية لصالح الفقراء حتى لا يتم اكتشاف أمره وحتى تقام تغطية لنشاطاته التي عليها 1000 علامة استفهام .
أردنيات
« المزيد
"بنك الاتحاد" يقرّ زيادة رأس المال وصولا الى 160 مليون دينار
جمعية المستثمرين تستنكر الاعتداء على أحد المصانع بمنطقة الموقر
انتحار عشريني شنقا داخل غرفته في اربد
الولايات المتحدة تمنح الأردن 100 الف طن من القمح
حل 13 جمعية خيرية في مأدبا
خنازير اسرائيلية تهاجم عدد من المزارع في وادي الأردن
مئذنة مسجد تشكل خطراً على المارة وفشل جميع المحاولات للوصول لها
الزراعة: المقاطعة سلوك حضاري لكنها تضر بالمزارع الأردني
مطالب نيابية بايقاف اوبر وكريم
الخرابشة : "المحاسبة" أحالت موظفاً للتقاعد بسبب ارتكابه خطأ
اغلاق 8 محال كوفي شوب وبلياردو في الرصيفة
تواجد أمني في محيط الجامعة الأردنية
بنمو نسبته 190.3 مليون دينار أرباح بنك الإسكان عام 2016
الأشغال الشاقة لأردني حاول التسلل لمقاتلة اليهود
نقل النواب تطالب بوقف خدمة نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية فورا
خبر و صورة
« المزيد
الحديد اميناً عاماً للأوقاف.. والبطوش مديراً للحج والعمرة
" الشرق الاوسط" تعمل على رفع مستوى طلبة الحقوق في مجال القانون
الحاج محمود عقيل الفراية في ذمة الله
إصابتان بتصادم مركبتين في عمان
53 إصابة في عجلون.. وإخلاء 30 شخصاً حاصرتهم الثلوج
عجلون الاعلى هطول خلال الـ48 ساعة الماضية
الضَّمان تُنفّذ يوماً توعويّاً في القويرة والديسة بمحافظة العقبة وتؤكد حرصها على نشر ثقافة الضَّمان بالمجتمع
تعليق الدوام بجامعة مؤتة الأحد
Orangeالأردن تفوز بجائزة الدرع الذهبي مع شهادة التمّيز بمجال المسؤولية الاجتماعية
تعليق الدوام في جامعة الشرق الأوسط
وزارة المياه تتأهب لمواجهة الظروف الجوية
خطة للطوارئ في الصحة للتعامل مع المنخفض
الزراعة: خطة طوارئ لمواجهة الموجة الباردة
"الكهرباء" تعلن عن خطة طوارئ لمواجهة المنخفض
جمعية شعاع الثريا تحتفل بعيد الشجرة .. صور
اقتصاد
« المزيد
منح أميركية وكندية للأردن بـ33.7 مليون دولار
نتائج ايجابية لبورصة عمان مع بدء الشركات اعلان نتائجها المالية السنوية
تحصيل " 77 مليون دينار " ضرائب و " 17 مليون " قيد المتابعة
14 مليون دولار منحة من ''الكويتي للتنمية''
16 الف مشترك اختيارياً بالضمان عام 2016
2.6 مليار دينار تحويلات المغتربين
ملفات ساخنة
« المزيد
الخشمان ربح ما يزيد على 200 الف دينار من سهم شركة الالبسة الاردنية وتولى منصب نائب الرئيس فيها
كُشك غير قانوني في "الحُسين" ..والأمانة ترد
فضائح وتجاوزات بالألوف تهز نقابة "الخادمات"..بين نفي النقيب و تأكيد الأعضاء
"نعي والدة الملقي" بين الإستعراض الإعلامي و مسح الجوخ !
شركة سنيورة تجمع استثماراتها في الخارج تحت مظلة شركة واحده
إستفز جُمهور الرمثا "بالنحـر" فردّوا عليه بالكراسي(صور)
تابعونا على الفيس بوك
كتاب البلد
« المزيد
عكاظ
محمد حاج محمد
الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والسلام
د. سماره سعود العظامات
الغائب عربياً و أردنياً
د نضال شاكر العزب
أوباما المستقبلي
حمادة فراعنة
تسعة وثلاثون قرشا
د . عودة أبو درويش
تعميم ثقافة المعلوماتية
د. نزار شموط
أمن العقبة
فايز شبيكات الدعجه
عربي و دولي
« المزيد
الاحتلال يعلن فرار أسير فلسطيني من سجن العفولة
مفاجأة جديدة بمقتل السفير الروسي في تركيا
سبب مفاجئ لعدم نقل ترامب السفارة إلى القدس حتى الآن
ترامب يهاتف بوتين.. ما هي الملفات التي تم بحثها؟
الكشف عن تفاصيل جديدة لحادث مقتل السفير الروسي بتركيا
ترامب يقترب من التوقيع على امر لمنح الجيش الاميركي 30 يوما لوضع استراتيجية جديدة لهزيمة تنظيم الدولة الاسلامية
عشرات القتلى من المتمردين غربي تعز
مقالات مختارة
« المزيد
«هُنا بَاقون»
رشيد حسن
ظهور عادي لدولة الرئيس
عمر عياصرة
النجاح والفشل قابلان للقياس فهل نجح أوباما أم فشل ؟
د. فهد الفانك
هل «أصابَتْ».. موسكو ؟
محمد خروب
البعد السياسي للقاء الملك بـ بوتين
د.حسام العتوم
اقتصاد لا محاسبة
صبري ربيحات
الحكومة توزع الأدوار
جمانة غنيمات
منوعات
« المزيد
تحذير .. لا تشارك سماعات الأذن مع الأصدقاء بعد الآن .. !
تعرف على أقل وأكثر شعوب العالم نوما !
واتس آب يطرح ميزة جديدة لمعرفة أماكن أصدقائك فى أى وقت
مواد مسرطنة في حفاضات الأطفال!
فاجعة .. وفاة عريس مصري بعد زفافه ب3 ساعات وهذا السبب!!
خبر صادم.. مواد سامة في أدوية للأطفال !
أيتها المرأة.. هذه الملابس يكرهها الرجال فلا ترتديها!
أبرزها قصّ الشّعر والغسيل .. 8 أشياء لا يفعلونها في رأس السنة الصينية لتجنب سوء الحظ
صورة مؤثرة لسلمان العودة وأبنائه بعد وفاة زوجته وابنه (شاهد)
حلول سحرية للتغلب على سرعة نفاد بطارية سامسونغ
3 طرق للتخلص من انسداد الأنف سريعا
سبعيني يرتكب جريمة “سينمائية” للهروب من زوجته
ماهي العلامات التي تدل على خراب ناقل السرعة الأوتوماتيكي؟
تعرف على أول شركة لبناء السيارات في العالم؟
لماذا غضب مؤسس فيسبوك من ترامب؟
TV البلد
« المزيد
ملخص نشاطات جلالة الملك(فيديو)
كاريكاتير
« المزيد
الفقر رجلاً
وفيات
« المزيد
وفيات اليوم الاحد 29-1-2017
وفيات اليوم السبت 28-1-2017
وفيات اليوم الجمعة 27-1-2017
وفيات اليوم الخميس 26-1-2017
وفيات اليوم الاربعاء 25-1-2017
رياضة
« المزيد
ميسي يوجه رسالة لمعجبيه في مصر والعالم العربي... فيديو
منتخب الكرة يلاقي هونج كونج ودياً في آذار
بينغالورو الهندي يصل عمان لملاقاة الوحدات
فيدرر يحرز لقب بطولة أستراليا للتنس
زيدان: لا معاملة استثنائية لبنزيمة
المنتخب الوطني اللبناني لكرة السلة يغادر بلاده للمشاركة في بطوله غرب اسيا في عمان
كوميديا كرة القدم ... فيديو
أراد تهنئة حارس مرماه فسجل هدفًا في شباكه... فيديو
ملاكم يساعد خصمه بعد إصابته بخلع في الكتف... فيديو
مارادونا: هذا هو أكبر خطأ ارتكبته في حياتي
طاقم حكام ماليزي لمباراة الوحدات وبنغالورو الهندي
اكتمال صفوف الفيصلي بعودة لاعبي المنتخب والتعاقد مع المحترفين
خرجت عينه من مكانها وعاد لمواصلة مباراة كرة السلة دون أي مشاكل ” شاهد”
كأس الاتحاد.. إراحة دي خيا وعودة مارسيال لمواجهة يونايتد
عرض صيني فلكي لخطف "الفتى الذهبي"
الرئيسية
محليات
عربي و دولي
كتاب البلد
مقالات مختارة
خبر و صورة
منوعات
ملفات ساخنة
اقتصاد
رياضة
TV البلد
Sitemap