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الشيخ أحمد هليل : تحدثت من شور رأسي ولم اتلق ايعاز من احد
ارتفاع على درجات الحرارة الخميس والجمعة
الشيخ أحمد هليل : تحدثت من شور رأسي ولم اتلق ايعاز من احد
16 سبباً لانجذاب النساء للرجال اصحاب اللحى!
د عادل الطويسي نموذج لوزير تعليم عالي فاين نموذج رئيس الجامعة
الملقي :اقتطاع 10% من الرواتب التي تتجازو ألفي دينار
الرزاز يكرم الذنيبات
مدير الامن العام: يتوعد باشد العقوبات
ارتفاع على درجات الحرارة الخميس والجمعة
الشيخ أحمد هليل : تحدثت من شور رأسي ولم اتلق ايعاز من احد
16 سبباً لانجذاب النساء للرجال اصحاب اللحى!
د عادل الطويسي نموذج لوزير تعليم عالي فاين نموذج رئيس الجامعة
الملقي :اقتطاع 10% من الرواتب التي تتجازو ألفي دينار
الرزاز يكرم الذنيبات
مدير الامن العام: يتوعد باشد العقوبات
لسعات
هزة ادارية ومالية ضربت احدى اهم شركات الدواجن في عمان جراء مخالفات كبيرة جرى اكتشافها وادت الى استقالة بعض كبار الموظفين ... ادارة الشركة اتخذت قرارات هامة بخصوص تعيين بعض المدراء الماليين والمفوضين بالتوقيع
ادارة شركة مجموعة العصر للاستثمار اعلنت بأنها ستقوم بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة (10%)من راس المال ... مجلس الادارة اتخذ القرار تحت ضغوطات بعض اعضاء المجلس الذين فرضوا توزيع النسبة لاعتبارات عدديدة لا مجال لذكرها الان
قام بنك الاتحاد ببيع (13) مليون سهم دفعة واحدة قبل ايام الى شركة الاتحاد الاسلامي للاستثمار بمعنى ان الملكية الاكبر باتت لشركة الاتحاد الاسلامي التى اسسها بنك الاتحاد ويملك 68% من راسمالها
علمت "أخبار البلد"،بأن الدكتور نوفان العجارمة رئيس ديوان التشريع و الرأي قد تقدم بإستقالته ،من عضوية مجلس ادارة شركة عالية -الخطوط الجوية الملكية الاردنية ،بإعتباره ممثلاً عن شركة اداره المساهمات الحكومية .. في حين لم يعز سبب الإستقالة إلى الاجراءات الحكومية الخاصة بضبط النفقات و تحديد سقوف الرواتب
علمت "أخبار البلد" من مصادر مطلعة بأن الشخص الذي أُلقي عليه القبض اليوم بموجب مذكرة الإنتربول لصالح دولة عربية كان مستشاراً عسكرياً في احدى الدول المجاورة ومتورط بعطاءات وتلقي أموال ورشاوي كبيرة بناءً على صفقات عسكرية ومالية مشبوهه..بالمناسبة المُعتقل يحمل الجنسيتين العراقية والبولندية
رجل أعمال من الطراز "المليونيري" حصل مؤخراً على موافقة نهائية بترخيص منزل فخم في دابوق بعد رفض أمانة عمان ترخيصة لفترة طويلة ..الموافقة تمت بعد تهديدات ووعود بفتح ملف "التعطيل" الذي مورس بحق رجل الأعمال الذي دفع دم قلبه قبل الإنتهاء من الأعمال الخاصة بـ (دارته) الفاخرة
مليونير أردني قام بشراء قصر خاص برئيس مجلس إدارة أحد البنوك في لندن مقابل (21) مليون دينار دفعت على أقساط .. المليونير المُشتري نقل نشاطه التجاري والمالي من موسكو الى عاصمة الضباب
أفصح رئيس مجلس إدارة شركة سرى للتنمية والإستثمار محمود الشامي ، أن الشركة بصدد بيع أرض في منطقة زهران تبلغ مساحتها (4260) متر مربع ، لمؤسسة الضمان الإجتماعي بقيمة 5مليون دينار تقريبا . وأكد الشامي أن مجلس الإدارة باشر بتحضير جميع المتطلبات المتعلقة بعملية البيع .
قرر مجلس إدارة البنك التجاري في جلسته التي عقدها بتاريخ 62/1/2017 التوصية للهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% . حيث ستوزع الأرباح على المساهمين كلٌ حسب نسبة مساهمته ، من رأس المال المدفوع والبالغ 112,875,000 دينار/سهم ، بإجمالي 5,643,750 دينار من الأرباح المدورة.
مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للجامعة الأردنية يعكف حاليا على اعداد وتجهيز نتائج استطلاع جديد للرأي العام الأردني، حول حكومة الدكتور هاني الملقي، وتجاه عدد من القضايا المحلية والدولية.
التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمنزله في عمان أمس نائب الرئيس العراقي الدكتور اياد علاوي، حيث أكد الطرفان أهمية "سلامة فلسطين الشقيقة والعزيزة لانها الاساس في استقرار المنطقة العربية" بحسب تصريح صدر عن مكتب علاوي، وشدد الجانبان على موقف العرب الرافض لفتح سفارة أميركية في القدس.
نشاط ملحوظ للنائب المتميز كمال الزغرل حيث تجد مكتبه خلية نحل مخصصه منتجاتها لخدمة أبناء دائرته ناهيك عن حجم المساعدات التي تقدم للمحتاجين والفقراء .. الزغول اصبح من معالم عجلون وجرش ومن اعمدتها الكبيرة مضاف الى انه قرمية سياسية اجتماعية لتميزه بصدقه وحُسْن تعامله ودماثة خلقه فهمه دائما خدمة المواطن أينما كان من شمال الاْردن الى جنوبه فعينه دائما صوب العلم وقلبه مفعما بحب الوطن والعرش والملك ... برافو
علمت "أخبار البلد"،بأن بعض المساهمين ،بصدد تقديم شكوى للمدعي العام بحق مجلس ادارة شركه "مساكن كابيتال" وذلك على خلفية ،بيوعات تتعلق بالاسهم و خداع للمساهمين و تظليلهم ... بعض المساهمين شكلوا لجنه لغايات مكافحه هذا الملف مع الجهات ذات العلاقه خصوصاً و أن هنالك شواهد عديده على بعض المخالفات وفقا لحديث البعض لـ"أخبار البلد"
من المتوقع ان يتم تنفيذ صفقة بيع اسهم لرجل اعمال عراقي يتولى ادارة احدى الشركات المساهمة العامة والتى جرى وقف اسهمها مؤخرا من خلال بيع 700الف سهم للمشترى الجديد مقابل خروج رجل الاعمال من الشركة .. مهندس الصفقة مدقق حسابات مشهور
تمكنت كوادر مكافحة التهريب، من ضبط 66 طناً، من التبغ المهرب،يوم الاربعاء، في منطقة الموقر، جنوب العاصمة عمان. وقال مصدر في الجمارك ان الغرامات المالية للمضبوطات، تقدر بـ 45 الف دينار، منوها الى انه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لاتلاف التبغ. واشار الى ان المضبوطات تعود لشركة وهمية، موضحاً انه تم فتح تحقيق بالقضية.
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غياب الدعم المالي يحرم فريقاً أردنياً من المشاركة بمسابقة عالمية
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القاء القبض على لصوص المنازل و المحال التجارية في عمان و الشمال (تفاصيل)
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