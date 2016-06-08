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وفاة وافد مصري في الكرك وتعليق اعلان سبب الوفاة
رفع اسعار البنزين والكاز والسولار وتثبيت الغاز
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"أكيد": 2016 عام الأكاذيب الإعلامية
لسعات
بمناسبة الحديث عن شركتي اوبر وكريم الغير مرخصتين واللتين تعملان منذ حوالي ثلاثة سنوات في السوق بلا حسيب او رقيب وبلا دفع ضرائب للاقتصاد الاردني أسأل السؤال التالي من حقي كمواطن يرى ان اقتصاد بلده تضرر من هاتين الشركتين: هل تم السماح للشركتين بالعمل على عهد الوزيرة السابقة لينا شبيب والتي وافقت على هذه الخدمات وعلمت بها؟ وان تم لماذا لم تستدعي لجنة النقل النيابية الوزيرة المسؤولة للتحقيق؟ وتقبلو فائق الود لنشر الرأي
هاني الملقي يتعرض لضغط شعبي بعدم رفع أسعار المحروقات نهاية هذا الشهر الا أن المعلومات المؤكدة تفيد بأن حاصل لا محالة وان أسعار النفط قابلة للارتفاع أيضا في نهاية الشهر القادم في ظل موسم الشتاء
وزير العمل علي الغزاوي لا يترك شاردة ولا واردة الا يتابعها وكان آخرها وصول تسجيل فيديو يوضح الترهل الإداري في أحدى المكاتب التابعة للوزارة لمحافظة قريبة من العاصمة ... الغزاوي غير تعبان وهو في قمة نشاطه والموظفون يعانون من استقامته وحسن تدبيره وملاحقة الفاسدين منها .. برافو ابو حسن
هيكلة مديرية الأمن العام أصبحت جاهزة وان تنفيذها مجرد وقت قصير لا اكثر ويأخذ عليها ان هنالك ترويجات على الرف من اجل التنفعات لكبار الضباط في أفادهم كملحقين عسكريين في سفاراتنا في الخارج ... آهلين هيكلة
تعاني محافظة الزرقاء من شح كبير في المياه فقد حرمت إحياء كاملة في الأسابيع القليلة الماضية من المياه وكانت الحجج المطروحة من شركة مياهنا هو الاستخدام الكبير للمياه ، ولكن ما نعلمه وأصبح يعلمه الجميع بأن هناك أبار ملوثة وتختلط بالبراز قد تم إغلاقها من قبل وزارة الصحة .
يقال بأن طلب حجب الثقة من قبل النواب عن وزير الداخلية أصبح في طي الكتمان بعدما أقتنع عدد منهم بأن هذا الإجراء لن يجدي نفعاً ولن يسمن من جوع وأن الحجب لا يخدم الا مصالح خارجية داعمة للإرهاب وأعوانه .
علمت اخبار البلد بأن السيد ايهاب شفيق جمعان قام ببيع 7 مليون سهم من اسهم البنك الاستثماري حيث اصبح يملك بعد عملية البيع 4.8 % من حصة البنك الاستثماري كما قام السيد سامر بن فائق ابو خضرة بشراء 2.3 مليون سهم واصبح يملك 5.7 % من رأس مال البنك.
الدكتور قاسم النعواشي رئيس مجلس إدارة شركة أموال انفست قام بشراء خلال الشهور الماضية ما قيمته حوالي 90 ألف سهم من أسهم الشركة بتواريخ متقطعة دون معرفة الأسباب التي دفعته لشراء الأسهم بهذه الكمية خصوصاً وان وضع الشركة صعب للغاية.
جرى انتخاب سهل دودين ممثل شركة رم للفنادق والسياحة في مجلس إدارة شركة الحمه المعدنية الأردنية نائباً للرئيس اعتباراً من 8/6/2016 .. مبروك للمهندس دودين المنصب الجديد .
اعتبرت ادارة شركة كهرباء اربد بعد غد السبت يوم عمل رسمي لجميع موظفي الشركة على ان يتم اهداء راتب عمل ذلك اليوم لأسر شهداء قوات الدرك والأمن الذين استشهدوا في احداث الكرك مؤخرا.
ألقت الأجهزة الأمنية خلال الساعات الماضية القبض على عدة أشخاص ممن يحملون الفكر التكفيري.وقال مصدر أمني إن عمليات الاعتقال جرت في عدة مناطق بالمملكة خلال مداهمات أمنية.وأضاف أن المداهمات والاعتقالات عملية روتينية في أعقاب الاحداث الأرهابية التي شهدتها مدينة الكرك.
وزير الداخلية سلامة حماد ندد، خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني أمس، بأحد المواقع الإلكترونية الذي قال إنه "أساء لمدير الدرك" خلال نقله خبرا عن تواجده في الكرك لحظة الاشتباك مع الإرهابيين أول من أمس، وقال حماد إن مدير الدرك "دخل محلا تجاريا لإجراء مكالمة هاتفية، فكتب الموقع أنه ذهب لتناول الشيبس".
تعرض وزير أسبق لأكثر من مرة إلى أزمة مالية خانقة، حتى إنه اضطر إلى أخذ قرض مالي كبير من مؤسسة مالية حكومية لتسديد الالتزامات المالية الكبيرة عليه.
وجهت هيئة الأوراق المالية كتابا إلى الشركة المتحدة للاستثمارات المالية بخصوص توضيح مبررات وأسباب ارتفاع سهم الشركة خلال الفترة الماضية ... إدارة الشركة ممثلة بالمدير العام ناصر العمد ردت بانه لا يوجد بيانات او أمور جوهرية او أحداث هامة او قرارات سوى عاملي الوطن والطلب على حركة السهم .
وافقت الهيئة العامة غير العادية بإجماع الحاضرين على نقل ملكية أسهم شركة المنارة للتأمين والمملوكة من قبل الشركة التابعة (شركة البحار للاستثمار والتجارة ذ.م.م) والبالغ عددها (220.964) سهما الى الشركة الأم (شركة المنارة للتأمين) كأسهم خزينة من خلال مركز إيداع الأوراق المالية ، على ان يتم لاحقا تخفيض رأسمال الشركة الأم وحسب القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية بهذا الخصوص وتفويض مجلس الإدارة بالسير بكافة الإجراءات لدى الجهات المختصة .
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