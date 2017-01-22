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الصناعة والتجارة تحدد سعر البيض من 2.1 إلى 2.8 دينار
(الملقي يناقض نفسه)العقباويّة ينتفضون ضد تعيين المبيضين مديراً للموانئ!
الامانة تعلن طوارىء قصوى للتعامل مع المنخفض الجوي
الدفاع المدني يحذر..
تصريح من قاضي القضاة الخصاونة
رسالة ملكية واضحة لمحاربة الفساد يلمس المواطن نتائجها
المدير الإداري في التلفزيون (بلقر) يحتكر اصدار التصاريح ويثير الرعب في التلفزيون
بالفيديو.. حادث تبوك المأساوي.. العائلة الأردنية أدت مناسك العمرة ثم رحلت
(الملقي يناقض نفسه)العقباويّة ينتفضون ضد تعيين المبيضين مديراً للموانئ!
الامانة تعلن طوارىء قصوى للتعامل مع المنخفض الجوي
الدفاع المدني يحذر..
تصريح من قاضي القضاة الخصاونة
رسالة ملكية واضحة لمحاربة الفساد يلمس المواطن نتائجها
المدير الإداري في التلفزيون (بلقر) يحتكر اصدار التصاريح ويثير الرعب في التلفزيون
بالفيديو.. حادث تبوك المأساوي.. العائلة الأردنية أدت مناسك العمرة ثم رحلت
لسعات
يبدو ان مجلس ادارة شركة المحفظة الوطنية للاوارق المالية سيكون من اوائل الشركات المساهمة التى قررت الدعوة لاجتماع الهيئة العامة الخاص بالشركة والذي سيعقد بتاريخ 2/8 من الشهر المقبل
لا احد يعلم لماذا قامت شركة الفراعنه الدولية للاستثمارات الصناعية بتغير ممثلها في مجلس ادارة البنك الذي يشغره قبل (التعديل) عمار محمود ابو ناموس بوليد الجمل .. قرارات التغير والتبديل جاءت بعد وفاة رئيس مجلس ادارة شركة الفراعنه غيث فرعون قبل اسابيع
- رجل أعمال أردنيّ،كان يتولى إدارة عدة شركـات مساهمة عامة و موقوف في السجن منذ سنة تقريباً ،صدرت بحقه عدة احكام قضائية ،ساهمت في تأجيل خروجه من السجن حيث من المتوقع أن يغادر السجن في ايلول عام الـ2018 !!
شركة مساهمة عامة ،معروضة للتصفية،جراء تراكم الخسائر المليونية قررت بيع إسم الشهرة الخاص بمنتج أحد منجاتها الغذائية ،الى اشقاء رئيس مجلس الادارة الاسبق مقابل ( ربع مليـون ديناراً)
قضية تزوير جرى ضبطها تخص رجل أعمال متوفى كان قد باع أرضا لوكالة مزورة في منطقة الحُمر ، بقيمة 16مليون دينار .. المحكمة التي تتابع القضية عَدَلت وغيرت قرار الحكم حالما اكتشفت أن عملية البيع تمت بوكالة مزورة وملعوب بها ... "أخبارالبلد" ستنشر تفاصيل هذه القضية وأبطالها والمتورطين بها وتحديداً رجل الأعمال الذي كان يتولى منصب ديني لإحدى الطوائف في منطقة القدس
من المتوقع ان يتم فتح مالف استثمارات احدى المؤسسات الحكومية الدينية في قطاع الاسهم واسباب تركز محفظة الاسهم في عدة شركات بحد ذاتها دون غيرها المعلومات الاولية تقول ان اكثر من (7) مليون دينار دفعت دون وجه حق من قبل المؤسسة التى يتولى عددمن رجالات الفكر والدين مسؤوليه مجلس ادارتها ودون تحقيق منصف تذكر من هذا الاستثمار الذي ستقوم اجهزه رقابية حكومية بمعرفة اسباب اتخاذ قرارات عشوائية دون دراسة او معرفه ومن المتوقع ان يتم التحقيق مع بعض المدراء المتورطين باتخاذ القرارا غير المدروسة
أوقف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي إرسال مستشارين ثقافيين إلى السفارات الأردنية في الخارج، وذلك انسجاما مع سياسات الحكومة في ضبط الإنفاق. وستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتكليف دبلوماسيين في سفاراتنا بالخارج لمتابعة أوضاع وقضايا الطلبة الأردنيين هناك.
من المتوقع ان يتم فتح ملف مساهمات مؤسسة الأيتام في عدد من الشركات المساهمة العامة والأسباب التي دفعت الإدارة بوضع ملايين الأيتام في أسهم جامدة لا تتحرك وبعضها في شركات تقدم المشروب وغيرها من القضايا الأخرى خصوصا بعد ان رفضت الحكومة تجديد عقد المدير السابق الدكتور فيصل الحياري الذي تجاوز سن الستين بعد ان كان رئيس الوزراء السابق عبدالله النسور قد مدد له سنة واحدة .
علمت أخبار البلد بان أجهزة رقابية مالية استدعت مؤخرا رجل أعمال ليتولى إدارة عدة شركات مساهمة عامة للاستفسار منه عن بعض الأسهم الخاصة بشركاته التي أصحبت مثار حديث في الأواني الأخيرة .
قرر وزير الصناعة والتجارة تشكيل لجنة إدارة مؤقتة لشركة الألبسة الأردنية شركة مساهمة عامة والتي تضم غسان ضمرة رئيسا ورياض الخشمان نائب للرئيس حيث قررت اللجنة في اجتماعها الأخير إلغاء كل التفويضات السابقة وتفويض غسان ضمرة بالتوقيع على الكتب الرسمية والمفاوضات.
رجل أعمال يتولى إدارة مجموعة استثمارية كبرى تدير عدة شركات صناعية واستثمارية وتجارية مطلوب على قضية فساد مالي بقيمة 30 مليون دينار كمتهم ... رجل الإعمال إياه لم يحضر أي جلسة خاصة بهذه القضية التي حولت إلى محكمة جناية عمان من قبل مدعي عام مكافحة الفساد.
من المتوقع ان يفتح عدد من النواب في احدى المحافظات الجنوبية ملف الاراضي الحكومية التي منحت لإحدى الجامعات التكنولوجية الحكومية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . عدد من النواب أكدوا بان هناك شبه في منح مستثمرين ومقاولين تلك الأراضي بسعر بخص وبسعر الفجل لمشروع استثماري ربحي حيث بلغت قيمة الاراضي التي وزعت هباءاً منثوراً بعدة ملايين من الدنانير.
طبيب جرى إحالته على التقاعد في إحدى المستشفيات الحكومية الرسمية بعد ثبوت تلاقيه تبرعات من مرضى خليجين لصالح جمعية خيرية تعود له قرر إقامة مركز اجتماعي خدماتي كبير مع إحدى الصيدليات المعروفة التي يستثمر أمواله التي جمعها لصالح الجمعية التي يديرها مقابل ربح مقطوع يتجاوز 15% ... الطبيب إياه يقوم بين الحين والآخر بإجراء عمليات جراحية لصالح الفقراء حتى لا يتم اكتشاف أمره وحتى تقام تغطية لنشاطاته التي عليها 1000 علامة استفهام .
علمت أخبار البلد ان البنك المركزي من خلال قسم الرقابة المشرف على متابعة مكاتب الصارفة قام مؤخرا بإغلاق أربع مكاتب صرافة في عمان احدها في منطقة صويلح والآخر في الصويفية وفيما يقع البعض الأخر في شارع الجاردنز على خلفية مخالفات ارتكبت من قبل المكاتب الأربعة لتعليمات الحوالات المالية الخاصة بالبنك المركزي . وعلمت أخبار البلد بان الإغلاق قد تراوح مدته ما بين الشهرين إلى ستة شهور على اقل تقدير تحت طائلة المسؤولية فيما يتعلق بممارسة أي نشاط بتلك المكاتب التي جرى تشميعها بالشمع الأحمر .
جرى إغلاق بئر خاص لإحدى الجامعات الخاصة من قبل مديري صحة الزرقاء حيث تبين أن نوعية وجودة الماء المستخرج غير مناسب للمواصفات الأمر الذي دعي مديرية الصحة إلى تشميع البئر بالشمع الأحمر لحين تصويب الوضع .
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الصناعة والتجارة تحدد سعر البيض من 2.1 إلى 2.8 دينار
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