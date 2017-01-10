أرسل لنا
اتصل بنا
عن الموقع
الرئيسية
الرئيسية
أردنيات
عربي و دولي
كتاب البلد
مقالات مختارة
خبر و صورة
منوعات
ملفات ساخنة
اقتصاد
رياضة
TV البلد
الشريط الإعلامي
الزراعة :ضبط 8 اطنان برتقال مهرب مع شحنة رمان
بدء تطبيق رسوم رخص القيادة وترخيص المركبات غداً.... اقراء التفاصيل
الدغمي :الهيئات المستقلة ساهمت بتدمير الإقتصاد الأردني
الإفتاء الأردني : المراسلات والكلام بين الفتاة وخاطبها حرام شرعاً
"المعلمين"تحذر معلمي القطاع الخاص من توقيع اجازات بعطلة الفصلين
القبض على مروجي مخدرات في السلط
هزة مالية تضرب سلسلة صيدليات كبرى في عمان
ايقاف ضخ المياه من محطة الغوير بالكرك
تعرف على أسعار الذهب في الأردن ليوم الاثنين
"الصناعة والتجارة" تتعامل مع 31 ملفا لها علاقة بقضايا المنافسة في 2016
"الأردنية" ترد استئناف الطلبة المفصولين
الفلحات: على الحكومة والبنوك حل قضية "البيع الآجل"
الملك يلتقي اللواء الفقيه
حرب:نقابة العاملات فاقدة للشرعيّة..وعليها إجراء إنتخابات !
نقابة الأطباء البيطريين تفجر مفاجأه .. ضحايا الأسود المفترسة ليسوا أطباء
(بالاسم والصورة)الممرض الاردني الذي افترسته 3 أسود
الذنيبات للرزاز : ” اعتبرني جندي عندك ” !!
المهندس ياسين أبو عوّاد .... مديراً عاماً لدائرة الشؤون الفلسطينية
ما علاقة "ترامب" بتسليم "الصفدي" لحقيبة الخارجية !!
وفاة سالم الترك رئيس الديوان السابق
بدء تطبيق رسوم رخص القيادة وترخيص المركبات غداً.... اقراء التفاصيل
هزة مالية تضرب سلسلة صيدليات كبرى في عمان
"الصناعة والتجارة" تتعامل مع 31 ملفا لها علاقة بقضايا المنافسة في 2016
الملك يلتقي اللواء الفقيه
نقابة الأطباء البيطريين تفجر مفاجأه .. ضحايا الأسود المفترسة ليسوا أطباء
حرب:نقابة العاملات فاقدة للشرعيّة..وعليها إجراء إنتخابات !
هذا ما سيحدث يوم تنصيب ترمب (صور وفيديو)
بدء تطبيق رسوم رخص القيادة وترخيص المركبات غداً.... اقراء التفاصيل
هزة مالية تضرب سلسلة صيدليات كبرى في عمان
"الصناعة والتجارة" تتعامل مع 31 ملفا لها علاقة بقضايا المنافسة في 2016
الملك يلتقي اللواء الفقيه
نقابة الأطباء البيطريين تفجر مفاجأه .. ضحايا الأسود المفترسة ليسوا أطباء
حرب:نقابة العاملات فاقدة للشرعيّة..وعليها إجراء إنتخابات !
هذا ما سيحدث يوم تنصيب ترمب (صور وفيديو)
لسعات
علمت أخبار البلد ان البنك المركزي من خلال قسم الرقابة المشرف على متابعة مكاتب الصارفة قام مؤخرا بإغلاق أربع مكاتب صرافة في عمان احدها في منطقة صويلح والآخر في الصويفية وفيما يقع البعض الأخر في شارع الجاردنز على خلفية مخالفات ارتكبت من قبل المكاتب الأربعة لتعليمات الحوالات المالية الخاصة بالبنك المركزي . وعلمت أخبار البلد بان الإغلاق قد تراوح مدته ما بين الشهرين إلى ستة شهور على اقل تقدير تحت طائلة المسؤولية فيما يتعلق بممارسة أي نشاط بتلك المكاتب التي جرى تشميعها بالشمع الأحمر .
جرى إغلاق بئر خاص لإحدى الجامعات الخاصة من قبل مديري صحة الزرقاء حيث تبين أن نوعية وجودة الماء المستخرج غير مناسب للمواصفات الأمر الذي دعي مديرية الصحة إلى تشميع البئر بالشمع الأحمر لحين تصويب الوضع .
جرى انتخاب شركة الاتحاد الإسلامي للاستثمار عضوا في مجلس إدارة بنك الأردن دبي الإسلامي على ان يكون ممثلا لخمسة أعضاء اعتبارا من تاريخ 11/1/2017 وفقا لتصريحات المدير العام سامي الأفغاني .
قدم مدير عام شركة الإقبال للطباعة والتغليف عادل أبو ضرغم استقالته من الشركة في ما جرى تعين بدلا منه خيري الدين شكري مديرا بالوكالة اعتبارا من 11/1/2017 وفقا للإفصاح الذي قدمه رئيس مجلس الإدارة ديفيد سلهفي دون تبرير سبب الاستقالة ... بالمناسبة إدارة الشركة اعتبرت استقالة أبو ضرغم سارية المفعول من تاريخه .
المتابع لشؤون شركة مساكن كابيتال يجد ان نائب رئيس مجلس الإدارة كفاح المحارمة قد قام بعمليات بيع للأسهم من خلال أبنائه المساهمين في الشركة دون معرفة الأسباب لذلك .
جرى تعين احمد الهناندة عضوا لمجلس إدارة كابيتال بنك بدلا من جواد عبدالرضا القصاب الذي قدم استقالته من مجلس الإدارة حيث تم مخاطبة البنك المركزي بهذا الخصوص للحصول على عدم ممانعة.
ألقت الأجهزة الامنية ،يوم أمس، القبض على نجل نائب رئيس وزراء أسبق ،و أودعته في سجن الموقر، على خلفية صدور أحكام قضائية بحقه ،بسبب شيكات كان قد أصدرها بإسم مجلس إدارة الشركة التي يتولى إدارتها، الأب حاول جاهداً وبكل نفوذه و سلطته و سطوته أن يُخلي سبيله بالكفالة الأ أن سيادة القانون حالت دون ذلك .
صالونات عمان السياسية ”المخملية” التي تتداول هذه الاوان، بشيء من القلق، اخبار موقعة الكرك، تقترح – فيما تقترح- الاعلان عن عفو ملكي عن كل داعشي داخل الوطن او خارجه يبادر الى تسليم سلاحه، والعدول عن غيه، والعودة الى احضان الدولة. الصالونات تقول ان هذا الاجراء الذي سبق للمسؤولين في سوريا ان اتخذوا الكثير من امثاله، قد نجح في منح الفرصة لآلاف الشبان المغرر بهم لكي يثوبوا الى رشدهم.. معقول
اياد علاوي، نائب رئيس الجمهورية العراقية المتواجد الآن في منزله بعمان، غير متفائل بمصالحة وطنية قريبة بين اهل السنة والشيعة في العراق، رغم زيارات قادة الفريقين الى عمان مؤخراً طلباً لاصلاح ذات البيت خلال القمة العربية بعمان. علاوي يشكو، في مجالسه الخاصة بعمان، من حجم الهيمنة الايرانية على القرار العراقي، ويتطرق احياناً الى اعمال تشييع لبعض السنة هناك، علماً بان علاوي شيعي ولكنه عربي وعراقي قبل كل شيء.. برافو
الوزير والسفير علي العايد يغادر عمان الى القاهرة، اواخر شهر كانون الثاني القادم، لتسلم اعماله هناك كسفير للاردن في مصر ومندوب لدى الجامعة العربية. اللافت ان وزارة الخارجية المصرية التي استمزجتها الخارجية الاردنية حول ترشيح العايد لهذا المنصب، قد ردت بالايجاب والترحاب سريعاً وخلال اقل من اسبوع.. تمام
مجلس الشؤون العربية والدولية سيعقد ندوة خاصة في عمان او شاطئ البحر الميت، خلال الشهر القادم، بهدف بلورة رؤية عربية توافقية واستنهاضية، لتقديمها الى القادة العرب المشاركين في قمة عمان اواخر شهر اذار المقبل. ابرز اعضاء مجلس الشؤون العربية عمرو موسى من مصر، وطاهر المصري من الاردن، واياد علاوي من العراق، ومحمد بن عيسى من المغرب، ومحمد جاسم الصقر من الكويت.. بالتوفيق
جرى تعين نبيل محمود القيسية مدير مالي لشركة أفاق للاستثمار والتطوير العقاري التابعة لشركة المناصير بعد ان تقدم المدير المالي السابق بالاستقالة
أكدت مصادر حكومية أن شحنة القمح غير الصالحة للاستهلاك البشري المستوردة من إسرائيل والتي رفضت الجهات المعنية إدخالها إلى المملكة، تم إعادتها إلى مصدرها.
علمت "اخبار البلد " من مصادر مطلعة أن وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات يعد لإعادة تشكيل اللجان في مؤسسة الإقراض الزراعي والمؤسسة التعاونية قريبا. الحنيفات يؤكد أن تشكيلة اللجان ستكون عادلة ووفق أسس مهنية.
هاني الملقي يتعرض لضغط شعبي بعدم رفع أسعار المحروقات نهاية هذا الشهر الا أن المعلومات المؤكدة تفيد بأن حاصل لا محالة وان أسعار النفط قابلة للارتفاع أيضا في نهاية الشهر القادم في ظل موسم الشتاء
أردنيات
« المزيد
الزراعة :ضبط 8 اطنان برتقال مهرب مع شحنة رمان
الدغمي :الهيئات المستقلة ساهمت بتدمير الإقتصاد الأردني
الإفتاء الأردني : المراسلات والكلام بين الفتاة وخاطبها حرام شرعاً
"المعلمين"تحذر معلمي القطاع الخاص من توقيع اجازات بعطلة الفصلين
القبض على مروجي مخدرات في السلط
ايقاف ضخ المياه من محطة الغوير بالكرك
تعرف على أسعار الذهب في الأردن ليوم الاثنين
"الأردنية" ترد استئناف الطلبة المفصولين
الفلحات: على الحكومة والبنوك حل قضية "البيع الآجل"
الذنيبات للرزاز : ” اعتبرني جندي عندك ” !!
(بالاسم والصورة)الممرض الاردني الذي افترسته 3 أسود
المهندس ياسين أبو عوّاد .... مديراً عاماً لدائرة الشؤون الفلسطينية
ما علاقة "ترامب" بتسليم "الصفدي" لحقيبة الخارجية !!
سيدة تنجب بتقنية زراعة أنسجة المبيض الذاتية المجمدة
وفاة سالم الترك رئيس الديوان السابق
خبر و صورة
« المزيد
8ر4 مليون حساب اردني على الفيسبوك و6 ملايين على الواتساب
ترجيح تخفيض رسوم نقل الملكية الثلاثاء المقبل
اطلاق خدمة خدمة الرسائل القصيرة لأصحاب العقارات في الاراضي
الشرمان يلتقي طلبة اعلام " الشرق الأوسط "
مركز التطوير القيمي في "العلوم التطبيقية الخاصة" يطلق "الحملة الوطنية لتعزيز القيم"
عدائو الدرك يسيطرون على سباقات ماراثون الأقصر الدولي
عشريني يحاول الإنتحار في إربد وشاب يطعن صديقه في الزرقاء !!
د.رنا المطارنة تلتقي طلبة"العمارة والتصميم" بجامعة عمان الأهلية
العبوس: مشروع "المسؤولية الطبية" نسخ حرفيًا من قانون دولة عربية أخرى
تفاصيل صادمة في جريمة جبل النزهة المروعة.. قاتل ابنته لزوجته: تموتي معانا ؟؟
العايد سفيرا للأردن لدى القاهرة
''العمل الإسلامي'' يطالب الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين
إجراء 30 عملية جراحية مجانية ضمن حملة البر والاحسان
القنصل الأردني في أربيل مفخرة
لأول مرة في الأردن: سيدة تدير محطة لإصلاح إطارات المركبات في المفرق
اقتصاد
« المزيد
ارتفاع اعداد الزوار الاجانب للمواقع السياحية في اربد
«المالية»: زيادة ضريبة مبيعات على سلع لمنع تهريبها من «العقبة الاقتصادية»
انخفاض الرقم القياسي لأسعار الأسهم في بورصة عمان
970 مليون يورو دعم البنك الأوروبي لـ 170 مشروعاً محلياً
خبراء: ‘‘التعديل الحكومي‘‘ لن يغير السياسات الاقتصادية
الحاج توفيق: عام 2016 الأسوأ على القطاع من حيث المبيعات منذ 10 سنوات
ملفات ساخنة
« المزيد
كُشك غير قانوني في "الحُسين" ..والأمانة ترد
فضائح وتجاوزات بالألوف تهز نقابة "الخادمات"..بين نفي النقيب و تأكيد الأعضاء
"نعي والدة الملقي" بين الإستعراض الإعلامي و مسح الجوخ !
شركة سنيورة تجمع استثماراتها في الخارج تحت مظلة شركة واحده
إستفز جُمهور الرمثا "بالنحـر" فردّوا عليه بالكراسي(صور)
وزيرة النقل السابقة لينا شبيب تفتح النار على "اوبر"و"كريم"
تابعونا على الفيس بوك
كتاب البلد
« المزيد
طفل الوحل
محمد الحاج محمد
مؤتمر باريس ... ومخرجات الارادة الدولية
وفيق زنداح
البحث عن قضية
خالد محمد النوباني
هل سيفعلها قادة العرب
احمد علي القادري
حكومات الجباية ومجلس النواب المساند لها
حاتم محمد المعايطة
الأردني يحزم حقائبه للهجرة
علاء القصراوي
عندما تسقط الأخلاق
فراس الطلافحه
عربي و دولي
« المزيد
شاهد: كيف صفعت امرأة موظفة المطار بعد أن فاتتها الطائرة؟
عاجل .. فيديو مرعب للحظة تحطم طائرة شحن تركية
اعجاب وتقدير واسعين للملك المغربيّ وهو يقبّل رأس مواطن محروق
الدب الروسي استيقظ وزعماء الناتو يرتجفون.. بوتين يخطط لغزو عسكري واسع لإعادة إحياء الاتحاد السوفياتي
لماذا اغتيل اللواء الغضبان الوسيط المفاوض لانهاء “حرب المياه” وتخفيف معاناة خمسة ملايين من مواطني العاصمة دمشق؟
تقارير: هتلر لم ينتحر وإنما جرى نقله سرا إلى الأرجنتين
أزمة بين الهند وأمازون بسبب "شبشب"
مقالات مختارة
« المزيد
العبادي ... الصفدي ... مفاجأة التعديل
الضرورة ام الحرية ؟
متلازمة الطبقة الوسطى والأمان الاجتماعي
د.فيصل غرايبة
في التعديل الوزاري
طارق مصاروة
الملقي والحكومة "الثالثة"
تغيير الممثلين أم تغير النص؟
د. ديمة طارق طهبوب
الملقي لا يحب الأقوياء
عمر عياصرة
منوعات
« المزيد
فيصل القاسم يهاجم ابو وديع: "جورج وسوف حشاش "
اصالة تخرج عن صمتها و ترد على شتيمة جورج وسوف لها
وسوف: الأنبياء ما أخذوا حق شعب فلسطين شو نعمل نحن (شاهد الفيديو )
هذه المنطقة ستدفع 300 دولار للسائحين من أجل زيارتها
أغرب الأشياء التي صُنعت من الذهب
6000 سلحفاة في منزل رجل هندي.. ماذا يفعل بها؟
بالفيديو.. هاتف عمره 800 عام يثير ضجة واسعة
ساعة_يد غريبة مصنوعة من الجبنة السويسرية!!! وقيمتها مليون بورو
18 نصيحة لتوفير استهلاك وقود سيارتك ... انفوجرافيك
فيديو لكيفية رصف الطرق في استراليا يحصد 14 مليون مشاهدة
ارتباك نانسي عجرم بعد زلة لسانها في اراب ايدول..
الجيش الإسرائيلي يتحدث عن كريمة مختار
اتهم زوجته بالخيانة والـ”واتس اب” كشف المستور
بالفيديو: زين كرزون وأسئلة محرجة من الجمهور!
بالفيديو...راقصة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بوزنها الزائد
TV البلد
« المزيد
ملخص نشاطات جلالة الملك عبدالله الثاني في عام ٢٠١٦
كاريكاتير
« المزيد
شعب نكد
وفيات
« المزيد
وفيات اليوم الاحد 15-1-2017
وفيات اليوم السبت 14-1-2017
وفيات اليوم الخميس 12-1-2017
وفيات اليوم الاربعاء 11-1-2017
وفيات اليوم الثلاثاء 10-1-2017
رياضة
« المزيد
مدرب النشامى: سنعود الى واجهة التألق
مارادونا سفير الرياضة الإماراتية
لاعب رومانسي يجبر الحكم على إشهار البطاقة في وجهه!
الحسين يفاوض السوري مصطفى لتعزيز فريق الكرة
عيسى الترك مدربا لشباب الأردن
مارادونا على مسرح تاريخي في نابولي يروي قصة الرقم 10
المنتخب الاولمبي يختار 24 لاعبا لمعسكر العقبة
الوحدات يقترب من (نيمار فلسطين)
منتخبنا الى الامارات اليوم
استقالة جمال محمود من تدريب شباب الاردن
الجزيرة يغلب الاهلي ويتصدر مرحلة الذهاب بدوري المحترفين
شاهد أفضل هدف في الدوري الإنكليزي بركلة "العقرب"
الفيصلي يتعادل مع سحاب في بطولة الدوري
الفيصلي يتعاقد مع الليبي الزوي
ابو غوش يغادر الثلاثاء للعلاج في المانيا
الرئيسية
محليات
عربي و دولي
كتاب البلد
مقالات مختارة
خبر و صورة
منوعات
ملفات ساخنة
اقتصاد
رياضة
TV البلد
Sitemap