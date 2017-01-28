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  • احد موظفي ديوان المحاسبة فوق القانون علمت اخبار البلد من مصادر موثوقة ان احد موظفي ديوان المحاسبة المنتدب الى وزارة الشباب والذي يعمل مديرا للرقابة الداخلية في الوزارة وجوده في هذا المنصب غير قانوني لان درجته لا تؤهله وهناك موظفين في المديرين نفسها التي بعمل بها درجتهم اعلى منه .. كما اكدت مصادرنا ان هذا الموظف يتقاضى مكافاة مالية تزيد عن 500 دينار من الوزارة بالاضافة الى سيارة خاصة على حساب الوزارة .. هذا وغيره الكثير خلفه انجازات الوزير السابق رامي وريكات في ستة شهور فقط منذ استلامه الامور الشبابية في الاردن ناهيك عن مدير مكتب وريكات السابق الذي لازال في مكانه . موظفي وزارة الشباب متأملين بالوزير الشاب الجديد المهندس حديثة الخريشا ان ينهي هذه الملفات السابقة .
  • مخاطر كبيرة تواجه "بزنس عائلي" جراء دعوى وشكوى قدمتها ضد رجل أعمال فلسطيني يطالب بفسخ عقود بيع لأراضي تم شراؤها مؤخراً بوكالات مزيفة بمنطقة (الحمر/الكمالية) ..قيمة الأراضي موضوع الشكوى تعادل 14مليون دينار ،وكانت محكمة التمييز قد أصدرت قرارات عدة بشأنها.. قرار الحكم في حال إثبات بطلان البيع سيرتب على العائلة المشترية لتلك الأراضي والتي تتخذ من وادي صقرة مقراً لعملياتها ونشاطاتها إعادة كل الأراضي التي تصرفت بها فيما بعد.  
  • جرى تحريك قضية اختلاس مالي بحق مدير شركة تجارية مختصة بالتمويل المالي على خلفية تورط المدير جرى انهاء خدماته قبل عام  من قِبل مجلس الإدارة على عدة تجاوزات على عدة تجاوزات ومخالفات ماليه كبرى ..المدير المعزول والذي رفض سداد قيمة ما اختلسه يواجه شكاوي عديدة من قبل المساهمين والإدارة التي حركت أكثر من قضية بحقه أمام المحاكم.
  • قدم رجل الأعمال كريم قعوار استقالته من مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني مؤخراً والتي قبلها المجلس بتاريخ 92/1/7102 فيما جرى تعيين المحامي طارق الحموري بدلًا منه اعتباراً من 2/1/7102   
  • تورط مركز مشهور متخصص برصد الإنتهاكات التي تقع على حقوق الأنسان بتكريم شخصية مالية متورطة بعمليات نصب واحتيلوتهريب بدرع الأيادي البيضاء والأعمال الخيرية والإنسانية .. الغريب في الأمر أن الـ(درع) سُلم إلى الشخص المتورط من خلال إختراع اسم الشهرة المعروف به داخل الأردن وخارجه  
  • هزة ادارية ومالية ضربت احدى اهم  شركات  الدواجن في عمان جراء مخالفات كبيرة جرى اكتشافها وادت الى استقالة بعض كبار الموظفين ... ادارة الشركة اتخذت قرارات هامة بخصوص تعيين بعض المدراء الماليين والمفوضين  بالتوقيع 
  • ادارة شركة مجموعة العصر للاستثمار اعلنت بأنها ستقوم بتوزيع ارباح نقدية  على المساهمين بنسبة (10%)من راس المال ... مجلس الادارة اتخذ القرار  تحت ضغوطات  بعض اعضاء المجلس  الذين فرضوا توزيع النسبة لاعتبارات عدديدة لا مجال لذكرها الان   
  • قام بنك الاتحاد ببيع (13) مليون سهم دفعة واحدة قبل ايام الى شركة الاتحاد الاسلامي  للاستثمار بمعنى ان الملكية الاكبر باتت لشركة  الاتحاد الاسلامي التى اسسها بنك الاتحاد  ويملك 68% من راسمالها   
  • علمت "أخبار البلد"،بأن الدكتور نوفان العجارمة رئيس ديوان التشريع و الرأي قد تقدم بإستقالته ،من عضوية مجلس ادارة شركة عالية -الخطوط الجوية الملكية الاردنية ،بإعتباره ممثلاً عن شركة اداره المساهمات الحكومية .. في حين لم يعز سبب الإستقالة إلى الاجراءات الحكومية الخاصة بضبط النفقات و تحديد سقوف الرواتب   
  • علمت "أخبار البلد" من مصادر مطلعة بأن الشخص الذي أُلقي عليه القبض اليوم بموجب مذكرة الإنتربول لصالح دولة عربية كان مستشاراً عسكرياً في احدى الدول المجاورة ومتورط بعطاءات وتلقي أموال ورشاوي كبيرة بناءً على صفقات عسكرية ومالية مشبوهه..بالمناسبة المُعتقل يحمل الجنسيتين العراقية والبولندية  
  • رجل أعمال من الطراز "المليونيري" حصل مؤخراً على موافقة نهائية بترخيص منزل فخم في دابوق بعد رفض أمانة عمان ترخيصة لفترة طويلة ..الموافقة تمت بعد تهديدات ووعود بفتح ملف "التعطيل" الذي مورس بحق رجل الأعمال الذي دفع دم قلبه قبل الإنتهاء من الأعمال الخاصة بـ (دارته) الفاخرة    
  • مليونير أردني قام بشراء قصر خاص برئيس مجلس إدارة أحد البنوك في لندن مقابل (21) مليون دينار دفعت على أقساط .. المليونير المُشتري نقل نشاطه التجاري والمالي من موسكو الى عاصمة الضباب  
  • أفصح رئيس مجلس إدارة شركة سرى للتنمية والإستثمار محمود الشامي ، أن الشركة بصدد بيع أرض في منطقة زهران تبلغ مساحتها (4260) متر مربع ،  لمؤسسة الضمان الإجتماعي بقيمة 5مليون دينار تقريبا . وأكد الشامي أن مجلس الإدارة باشر بتحضير جميع المتطلبات المتعلقة بعملية البيع .  
  • قرر مجلس إدارة البنك التجاري في جلسته التي عقدها بتاريخ 62/1/2017 التوصية للهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% . حيث ستوزع الأرباح على المساهمين كلٌ حسب نسبة مساهمته ، من رأس المال المدفوع والبالغ 112,875,000 دينار/سهم ، بإجمالي 5,643,750 دينار من الأرباح المدورة.  
  • مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للجامعة الأردنية يعكف حاليا على اعداد وتجهيز نتائج استطلاع جديد للرأي العام الأردني، حول حكومة الدكتور هاني الملقي، وتجاه عدد من القضايا المحلية والدولية.  

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