الشريط الإعلامي

لسعات

  • صالونات عمان السياسية ”المخملية” التي تتداول هذه الاوان، بشيء من القلق، اخبار موقعة الكرك، تقترح – فيما تقترح- الاعلان عن عفو ملكي عن كل داعشي داخل الوطن او خارجه يبادر الى تسليم سلاحه، والعدول عن غيه، والعودة الى احضان الدولة. الصالونات تقول ان هذا الاجراء الذي سبق للمسؤولين في سوريا ان اتخذوا الكثير من امثاله، قد نجح في منح الفرصة لآلاف الشبان المغرر بهم لكي يثوبوا الى رشدهم.. معقول  
  • اياد علاوي، نائب رئيس الجمهورية العراقية المتواجد الآن في منزله بعمان، غير متفائل بمصالحة وطنية قريبة بين اهل السنة والشيعة في العراق، رغم زيارات قادة الفريقين الى عمان مؤخراً طلباً لاصلاح ذات البيت خلال القمة العربية بعمان. علاوي يشكو، في مجالسه الخاصة بعمان، من حجم الهيمنة الايرانية على القرار العراقي، ويتطرق احياناً الى اعمال تشييع لبعض السنة هناك، علماً بان علاوي شيعي ولكنه عربي وعراقي قبل كل شيء.. برافو  
  • الوزير والسفير علي العايد يغادر عمان الى القاهرة، اواخر شهر كانون الثاني القادم، لتسلم اعماله هناك كسفير للاردن في مصر ومندوب لدى الجامعة العربية. اللافت ان وزارة الخارجية المصرية التي استمزجتها الخارجية الاردنية حول ترشيح العايد لهذا المنصب، قد ردت بالايجاب والترحاب سريعاً وخلال اقل من اسبوع.. تمام  
  • مجلس الشؤون العربية والدولية سيعقد ندوة خاصة في عمان او شاطئ البحر الميت، خلال الشهر القادم، بهدف بلورة رؤية عربية توافقية واستنهاضية، لتقديمها الى القادة العرب المشاركين في قمة عمان اواخر شهر اذار المقبل. ابرز اعضاء مجلس الشؤون العربية عمرو موسى من مصر، وطاهر المصري من الاردن، واياد علاوي من العراق، ومحمد بن عيسى من المغرب، ومحمد جاسم الصقر من الكويت.. بالتوفيق  
  • جرى تعين نبيل محمود القيسية مدير مالي لشركة أفاق للاستثمار والتطوير العقاري التابعة لشركة المناصير بعد ان تقدم المدير المالي السابق بالاستقالة  
  • أكدت مصادر حكومية أن شحنة القمح غير الصالحة للاستهلاك البشري المستوردة من إسرائيل والتي رفضت الجهات المعنية إدخالها إلى المملكة، تم إعادتها إلى مصدرها.  
  • علمت "اخبار البلد " من مصادر مطلعة أن وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات يعد لإعادة تشكيل اللجان في مؤسسة الإقراض الزراعي والمؤسسة التعاونية قريبا. الحنيفات يؤكد أن تشكيلة اللجان ستكون عادلة ووفق أسس مهنية.  
  • هاني الملقي يتعرض لضغط شعبي بعدم رفع أسعار المحروقات نهاية هذا الشهر الا أن المعلومات المؤكدة تفيد بأن حاصل لا محالة وان أسعار النفط قابلة للارتفاع أيضا في نهاية الشهر القادم في ظل موسم الشتاء  
  • وزير العمل علي الغزاوي لا يترك شاردة ولا واردة الا يتابعها وكان آخرها وصول تسجيل فيديو يوضح الترهل الإداري في أحدى المكاتب التابعة للوزارة لمحافظة قريبة من العاصمة ... الغزاوي غير تعبان وهو في قمة نشاطه والموظفون يعانون من استقامته وحسن تدبيره وملاحقة الفاسدين منها .. برافو ابو حسن  
  • هيكلة مديرية الأمن العام أصبحت جاهزة وان تنفيذها مجرد وقت قصير لا اكثر ويأخذ عليها ان هنالك ترويجات على الرف من اجل التنفعات لكبار الضباط في أفادهم كملحقين عسكريين في سفاراتنا في الخارج ... آهلين هيكلة  
  • تعاني محافظة الزرقاء من شح كبير في المياه فقد حرمت إحياء كاملة في الأسابيع القليلة الماضية من المياه وكانت الحجج المطروحة من شركة مياهنا هو الاستخدام الكبير للمياه ، ولكن ما نعلمه وأصبح يعلمه الجميع بأن هناك أبار ملوثة وتختلط بالبراز قد تم إغلاقها من قبل وزارة الصحة .  
  • يقال بأن طلب حجب الثقة من قبل النواب عن وزير الداخلية أصبح في طي الكتمان بعدما أقتنع عدد منهم بأن هذا الإجراء لن يجدي نفعاً ولن يسمن من جوع وأن الحجب لا يخدم الا مصالح خارجية داعمة للإرهاب وأعوانه .  
  • علمت اخبار البلد بأن السيد ايهاب شفيق جمعان قام ببيع 7 مليون سهم من اسهم البنك الاستثماري حيث اصبح يملك بعد عملية البيع 4.8 % من حصة البنك الاستثماري كما قام السيد سامر بن فائق ابو خضرة بشراء 2.3 مليون سهم واصبح يملك 5.7 % من رأس مال البنك.  
  • الدكتور قاسم النعواشي رئيس مجلس إدارة شركة أموال انفست قام بشراء خلال الشهور الماضية ما قيمته حوالي 90 ألف سهم من أسهم الشركة بتواريخ متقطعة دون معرفة الأسباب التي دفعته لشراء الأسهم بهذه الكمية خصوصاً وان وضع الشركة صعب للغاية.  
  • جرى انتخاب سهل دودين ممثل شركة رم للفنادق والسياحة في مجلس إدارة شركة الحمه المعدنية الأردنية نائباً للرئيس اعتباراً من 8/6/2016 .. مبروك للمهندس دودين المنصب الجديد .  

أردنيات

« المزيد
imgadv

خبر و صورة

« المزيد

اقتصاد

« المزيد

ملفات ساخنة

« المزيد

تابعونا على الفيس بوك

كتاب البلد

« المزيد

عربي و دولي

« المزيد

مقالات مختارة

« المزيد

منوعات

« المزيد

TV البلد

« المزيد
ملخص نشاطات جلالة الملك عبدالله الثاني في عام ٢٠١٦

كاريكاتير

« المزيد
الملك لله

وفيات

« المزيد

رياضة

« المزيد