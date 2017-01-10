الشريط الإعلامي

لسعات

  • علمت أخبار البلد ان البنك المركزي من خلال قسم الرقابة المشرف على متابعة مكاتب الصارفة قام مؤخرا بإغلاق أربع مكاتب صرافة في عمان احدها في منطقة صويلح والآخر في الصويفية وفيما يقع البعض الأخر في شارع الجاردنز على خلفية مخالفات ارتكبت من قبل المكاتب الأربعة لتعليمات الحوالات المالية الخاصة بالبنك المركزي . وعلمت أخبار البلد بان الإغلاق قد تراوح مدته ما بين الشهرين إلى ستة شهور على اقل تقدير تحت طائلة المسؤولية فيما يتعلق بممارسة أي نشاط بتلك المكاتب التي جرى تشميعها بالشمع الأحمر .  
  • جرى إغلاق بئر خاص لإحدى الجامعات الخاصة من قبل مديري صحة الزرقاء حيث تبين أن نوعية وجودة الماء المستخرج غير مناسب للمواصفات الأمر الذي دعي مديرية الصحة إلى تشميع البئر بالشمع الأحمر لحين تصويب الوضع .  
  • جرى انتخاب شركة الاتحاد الإسلامي للاستثمار عضوا في مجلس إدارة بنك الأردن دبي الإسلامي على ان يكون ممثلا لخمسة أعضاء اعتبارا من تاريخ 11/1/2017 وفقا لتصريحات المدير العام سامي الأفغاني .  
  • قدم مدير عام شركة الإقبال للطباعة والتغليف عادل أبو ضرغم استقالته من الشركة في ما جرى تعين بدلا منه خيري الدين شكري مديرا بالوكالة اعتبارا من 11/1/2017 وفقا للإفصاح الذي قدمه رئيس مجلس الإدارة ديفيد سلهفي دون تبرير سبب الاستقالة ... بالمناسبة إدارة الشركة اعتبرت استقالة أبو ضرغم سارية المفعول من تاريخه .  
  • المتابع لشؤون شركة مساكن كابيتال يجد ان نائب رئيس مجلس الإدارة كفاح المحارمة قد قام بعمليات بيع للأسهم من خلال أبنائه المساهمين في الشركة دون معرفة الأسباب لذلك .  
  • جرى تعين احمد الهناندة عضوا لمجلس إدارة كابيتال بنك بدلا من جواد عبدالرضا القصاب الذي قدم استقالته من مجلس الإدارة حيث تم مخاطبة البنك المركزي بهذا الخصوص للحصول على عدم ممانعة.  
  • ألقت الأجهزة الامنية ،يوم أمس، القبض على نجل نائب رئيس وزراء أسبق ،و أودعته في سجن الموقر، على خلفية صدور أحكام قضائية بحقه ،بسبب شيكات كان قد أصدرها بإسم مجلس إدارة الشركة التي يتولى إدارتها، الأب حاول جاهداً وبكل نفوذه و سلطته و سطوته أن يُخلي سبيله بالكفالة الأ أن سيادة القانون حالت دون ذلك .  
  • صالونات عمان السياسية ”المخملية” التي تتداول هذه الاوان، بشيء من القلق، اخبار موقعة الكرك، تقترح – فيما تقترح- الاعلان عن عفو ملكي عن كل داعشي داخل الوطن او خارجه يبادر الى تسليم سلاحه، والعدول عن غيه، والعودة الى احضان الدولة. الصالونات تقول ان هذا الاجراء الذي سبق للمسؤولين في سوريا ان اتخذوا الكثير من امثاله، قد نجح في منح الفرصة لآلاف الشبان المغرر بهم لكي يثوبوا الى رشدهم.. معقول  
  • اياد علاوي، نائب رئيس الجمهورية العراقية المتواجد الآن في منزله بعمان، غير متفائل بمصالحة وطنية قريبة بين اهل السنة والشيعة في العراق، رغم زيارات قادة الفريقين الى عمان مؤخراً طلباً لاصلاح ذات البيت خلال القمة العربية بعمان. علاوي يشكو، في مجالسه الخاصة بعمان، من حجم الهيمنة الايرانية على القرار العراقي، ويتطرق احياناً الى اعمال تشييع لبعض السنة هناك، علماً بان علاوي شيعي ولكنه عربي وعراقي قبل كل شيء.. برافو  
  • الوزير والسفير علي العايد يغادر عمان الى القاهرة، اواخر شهر كانون الثاني القادم، لتسلم اعماله هناك كسفير للاردن في مصر ومندوب لدى الجامعة العربية. اللافت ان وزارة الخارجية المصرية التي استمزجتها الخارجية الاردنية حول ترشيح العايد لهذا المنصب، قد ردت بالايجاب والترحاب سريعاً وخلال اقل من اسبوع.. تمام  
  • مجلس الشؤون العربية والدولية سيعقد ندوة خاصة في عمان او شاطئ البحر الميت، خلال الشهر القادم، بهدف بلورة رؤية عربية توافقية واستنهاضية، لتقديمها الى القادة العرب المشاركين في قمة عمان اواخر شهر اذار المقبل. ابرز اعضاء مجلس الشؤون العربية عمرو موسى من مصر، وطاهر المصري من الاردن، واياد علاوي من العراق، ومحمد بن عيسى من المغرب، ومحمد جاسم الصقر من الكويت.. بالتوفيق  
  • جرى تعين نبيل محمود القيسية مدير مالي لشركة أفاق للاستثمار والتطوير العقاري التابعة لشركة المناصير بعد ان تقدم المدير المالي السابق بالاستقالة  
  • أكدت مصادر حكومية أن شحنة القمح غير الصالحة للاستهلاك البشري المستوردة من إسرائيل والتي رفضت الجهات المعنية إدخالها إلى المملكة، تم إعادتها إلى مصدرها.  
  • علمت "اخبار البلد " من مصادر مطلعة أن وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات يعد لإعادة تشكيل اللجان في مؤسسة الإقراض الزراعي والمؤسسة التعاونية قريبا. الحنيفات يؤكد أن تشكيلة اللجان ستكون عادلة ووفق أسس مهنية.  
  • هاني الملقي يتعرض لضغط شعبي بعدم رفع أسعار المحروقات نهاية هذا الشهر الا أن المعلومات المؤكدة تفيد بأن حاصل لا محالة وان أسعار النفط قابلة للارتفاع أيضا في نهاية الشهر القادم في ظل موسم الشتاء  

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